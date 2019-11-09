Сокурсник жертвы преподавателя СПбГУ рассказал о его невменяемом поведении

Бывший студент преподавателя СПбГУ Олега Соколова и сокурсник его жертвы Василий Кунин рассказал о «невменяемом» и «нетерпимом» поведении историка в университете. Кунин написал в своем Facebook, что обращался к руководству вуза с требованием разобраться в ситуации, но это не помогло.

«Отвратительно то, что это не произошло как гром среди ясного неба, — написал Кунин. — В марте 2018 года я писал открытое обращение к директору истфака СПбГУ, в котором просил разобраться в инциденте, когда Соколов при помощи своих поклонников выкинул с публичной лекции парня, который посмел его критиковать».

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Он отметил, что тогда конфликт «спустили на тормозах». «Потом было заявление от студентки, которая состояла в романтических связях с Олегом Валерьевичем и которую он периодически избивал. Полиция никак не отреагировала на заявление», — добавил он.

Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября. Он привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в который попал воздух. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. В квартире преподавателя было обнаружено тело убитой молодой женщины и отрезанная голова, а в рюкзаке — травматический пистолет.

Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него.

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