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В СПбГУ прокомментировали убийство студентки преподавателем

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В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) отреагировали на информацию о задержании преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — заявили в пресс-службе СПбГУ.

О задержании Соколова стало известно ранее 9 ноября. Мужчина привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в который попал воздух. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. В квартире преподавателя было обнаружено тело убитой женщины, а в рюкзаке — травматический пистолет.

Позже Telegram-канал «112» сообщил, что Соколов признался в убийстве. Мужчина рассказал, что встречался с девушкой и вечером 8 ноября они сильно поругались, после чего он убил возлюбленную в состоянии аффекта. Соколов добавил, что, придя в себя, он решил избавиться от тела.

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