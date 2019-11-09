Блогер Гоблин прокомментировал убийство студентки преподавателем СПбГУ

Популярный в России блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, прокомментировал убийство студентки преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым, который был частым гостем шоу на его YouTube-канале. Сообщение о том, что Соколова задержали с отрубленными женскими руками в сумке, его не удивило, передает Telegram-канал Mash.

«Я служил в уголовном розыске, меня такие новости не удивляют, — сказал Пучков журналистам. — Печально, что такое происходит, но бывает с кем угодно».

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В то же время в комментариях к посту о случившемся в Facebook блогер отметил, что якобы Соколова «годами изводили» и «травили».

Ранее в субботу, 9 ноября, сообщалось, что известного ученого-историка задержали в Санкт-Петербурге около дома на набережной реки Мойки. В тот момент он пытался утопить в реке пакет с отрубленными женскими руками. Соколов привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в который попал воздух. В квартире преподавателя обнаружили тело женщины — она оказалась его студенткой.

Сообщалось также, что Соколов признался в убийстве. Он рассказал, что встречался с молодой женщиной, вечером 8 ноября они сильно поругались, после чего он убил ее в состоянии аффекта. Придя в себя, он решил избавиться от тела.

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