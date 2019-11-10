Брат убитой преподавателем СПбГУ студентки рассказал об их последнем разговоре

Брат аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, останки которой нашли в квартире ее преподавателя Олега Соколова, рассказал о последнем разговоре с сестрой. Слова Сергея Ещенко приводит «Пятый канал».

По его словам, в день убийства девушка хотела пойти на день рождения друга, но Соколов не хотел ее отпускать. После ссоры с возлюбленным Анастасия позвонила брату.

«В ночь с 7 на 8 число она позвонила мне в 01:07. Она в слезах была, плакала и рассказывала, что случилось. Они были дома. Она сказала, что собирается пойти на день рождения друга. Они собирались все вместе», — вспоминает брат погибшей. По его словам, желание девушки пойти на праздник возмутило Соколова: он начал оскорблять возлюбленную и обвинять в неблагодарности, после чего ударил ее и бросил головой об пол. После этого Ещенко выбежала из дома.

«Я ее просил, чтобы она ушла, но она сказала, что ей сначала нужно вернуться туда, потому что у нее там все вещи. Она планировала в общаге после этого восстановиться», — добавил брат девушки, уточнив, что перезвонил ей в 01:49. Тогда сестра заверила его, что у них с Соколовым все хорошо. По словам брата погибшей, утром она уже не брала трубку.

Ещенко также отметил, что его сестра любила Соколова. Они жили вместе в его квартире и несколько раз расставались и сходились.

Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В беседе с «Московским комсомольцем» декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов заявил, что Соколов был любим студентами вуза и мог оказаться пострадавшим в этом деле. Меру пресечения Соколову изберут 11 ноября.

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