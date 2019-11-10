Убившему студентку преподавателю СПбГУ изберут меру пресечения 11 ноября

Меру пресечения для преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, предположительно, убившего свою бывшую студентку, будут избирать в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского управления Следственного комитета России.

По данным агентства, поскольку в настоящий момент Соколов лежит в больнице с переохлаждением, следствие рассматривает возможность выездного заседания.

63-летнего преподавателя задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В беседе с «Московским комсомольцем» декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов заявил, что Олег Соколов был любим студентами вуза и мог оказаться пострадавшим в этом деле.

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