Раскрыто отношение студентов к убившему аспирантку преподавателю СПбГУ

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов был любим студентами вуза и мог оказаться пострадавшим в громком деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом заявил декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов в беседе с «Московским комсомольцем».

«Он был жизнерадостным и с доброй улыбкой. <...> Может, это не Соколов? Может, он тоже пострадавший? Он — прекрасный преподаватель, хороший учитель, историк. Студенты любили его», — отметил Даудов, подчеркнув, что общался с Соколовым «буквально на днях».

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире Соколова сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет. Мужчина госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

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