Водолазы нашли останки еще одного человека при поисках убитой студентки СПбГУ

Во время поисков останков аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, убитой ее научным руководителем Олегом Соколовым, водолазы обнаружили реке Мойке в Петербурге скелет неизвестного человека. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агенства заявил, что сейчас решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела, но не в отношении Соколова. Водолазы продолжат поиски в воскресенье, 10 ноября.

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Ранее стало известно, что водолазы подняли со дна реки Мойки черные пакеты, в которых, предположительно, находятся ноги Ещенко.

Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание сотрудников полиции после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками Ещенко. Преподаватель находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

В ночь на 10 ноября историк оформил явку с повинной. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. В квартире Соколова сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.

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