Убитая преподавателем СПбГУ девушка жаловалась на него брату

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Олег Соколов

Аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасия Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов, ранее уже жаловалась на своего преподавателя. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам брата убитой, во время последнего разговора, состоявшегося в ночь на 8 ноября, Анастасия рассказала, что Соколов не отпустил ее к другу на день рождения и избил из ревности. После этого девушка ушла из дома, однако вскоре вернулась к профессору. По данным Telegram-канала, Соколов представлял Ещенко знакомым как свою жену.

Ранее 9 ноября стало известно, что в реке Мойке в Петербурге обнаружены останки убитой аспирантки. Водолазы подняли со дна реки черные пакеты, в которых, предположительно, находятся ноги женщины.

Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками Ещенко. Историк находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание, а после избавления от тела планировал совершить самоубийство.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.

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