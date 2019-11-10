Стало известно о тяжелом состоянии убившего студентку преподавателя СПбГУ

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, остается в больнице. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Соколов госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. «Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжелое», — сообщили в больнице.

Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить отрезанные руки своей жертвы в реке. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире Соколова сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru