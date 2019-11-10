Убившего аспирантку преподавателя СПбГУ оставили в СИЗО после допроса

Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова оставили в следственном изоляторе после допроса, на котором он признал вину в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко. Об этом 10 ноября рассказал «Интерфаксу» адвокат историка Александр Почуев.

Он также уточнил, что в ходе допроса следствию не удалось выяснить новые обстоятельства преступления. Адвокат подчеркнул, что защита «не питает иллюзий» относительно меры пресечения, которую изберет суд, так как, скорее всего, Соколова арестуют. Однако в настоящее время решения по ходатайству пока нет, добавил защитник.

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Аспирантка Анастасия Ещенко была убита своим преподавателем Олегом Соколовым, предположительно, в четверг, 7 ноября. Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов заявил, что студенты вуза любили Соколова и он мог оказаться пострадавшим в этом деле. Меру пресечения подозреваемому изберут 11 ноября.

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