Книгу с автографом историка-расчленителя продали почти за 20 тысяч рублей

Журналист Александр Невзоров выставил на продажу книгу убившего аспирантку преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова c его автографом. В настоящее время она уже куплена за 19 950 рублей, сообщает телеканал «360».

«Мне дарят кучу книг — исторических, психологических. Я говорю, заберите от меня макулатуру. Даром никто не брал. Стоило одному из авторов кого-то зарезать, и книгу немедленно готовы купить за любые деньги», — заявил Невзоров.

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По словам журналиста, «хайп рулит абсолютно всем», а значение имеет только «информационный соус».

Аспирантка Анастасия Ещенко была убита своим преподавателем Олегом Соколовым, предположительно, в четверг, 7 ноября. Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В беседе с «Московским комсомольцем» декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов заявил, что Соколов был любим студентами вуза и мог оказаться пострадавшим в этом деле. Меру пресечения Соколову изберут 11 ноября.

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