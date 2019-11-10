Мать убитой преподавателем аспирантки приехала в Петербург

Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, убитой преподавателем вуза Олегом Соколовым, приехала в Петербург. Об этом сообщает газета «Фонтанка».

По информации издания, 49-летняя полковник МВД Галина Ещенко служит в полиции Калининского района Краснодарского края. До этого она работала школьным учителем и психологом. Год назад была назначена помощником начальника отдела, ответственного за работу с личным составом.

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Мать убитой приехала в Санкт-Петербург утром 10 ноября. Ее встретили сотрудники ГУ МВД по городу и Ленинградской области, также рядом с ней находится психолог полицейского главка. Отмечается, что Ещенко обеспечили местом проживания и транспортом.

Анастасия Ещенко была убита своим преподавателем-историком Олегом Соколовым. Его задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

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