Доцент СПбГУ рассказал свою версию убийства аспирантки

Историк СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что она первая набросилась на него с ножом. Об этом подсудимый заявил в Октябрьском суде Санкт-Петербурга, где рассматривается вопрос об его аресте, передает «Фонтанка.ру».

По словам Соколова, он с Ещенко прожил пять лет вместе в его квартире. Он изложил свою версию произошедшей ссоры, которая закончилась убийством.

«При упоминании моих детей она начала беситься... Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше все произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом...

Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...», — сказал Соколов.

Его попытался остановить адвокат, заявив, что он бы не хотел, чтобы его подзащитный об этом говорил, так как это преждевременно.

Адвокат отметил, что Соколов написал явку с повинной и пребывает в шоковом состоянии. Он предположил, что доцент находился в состоянии аффекта или патологического опьянения.

9 ноября Соколова задержали сотрудники полиции после того, как он нырнул в реку, пытаясь утопить пакет с руками убитой Ещенко. Преподаватель был в неадекватном состоянии, его госпитализировали с переохлаждением.

На следующий день Соколов признался, что был в отношениях с бывшей студенткой и убил ее в ссоре из-за ревности. После этого он решил расчленить тело и избавиться от него.

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