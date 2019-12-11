Адвокат Соколова заявил о влиянии лекарств на совершение убийства

Адвокат историка-расчленителя Олега Соколова Александр Почуев заявил, что на состояние его подзащитного во время совершения убийства могли оказать влияние лекарства. Он рассказал об этом на пресс-конференции в Москве, передает REGNUM.

Защита будет опираться на то, что историк испытал сильный стресс перед совершением убийства, отметил адвокат. Также он добавил, что Соколов — пожилой человек, который пил медикаменты. Почуев рассказал, что накануне убийства его подзащитный «вместе с Анастасией Ещенко принял противовирусные препараты».

Адвокат также привел мистические совпадения в этом деле. Почуев отметил, что убийство произошло в месте, где герой романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников убил старуху-процентщицу. По его словам, защите каждый день пишут «доброжелатели», которые рассказывают свои мистические версии произошедшего. Однако адвокат добавил, что такие версии серьезно не рассматривают, хотя и собирают.

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Ранее в декабре историка доставили в Центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве, где ему в течение месяца предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.

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