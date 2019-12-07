Книга историка-расчленителя об убийстве аспирантки станет исповедью

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, начал писать книгу, посвященную этим и другим событиям в его жизни. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Написаны первые 53 страницы», — сказал он. По словам юриста, его подзащитный «находится в чувствах глубокого раскаяния» и книга станет его «исповедью».

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2 декабря Соколов сообщил о том, что собирается написать книгу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Он рассказал, что это будет автобиографический «роман о жизни и любви».

В данный момент историк находится в Москве в Центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, где ему в течение месяца предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.

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