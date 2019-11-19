Адвокат рассказал о влиянии Луны на историка-расчленителя Соколова

На историка Олега Соколова, арестованного по подозрению в убийстве своей сожительницы и бывшей аспирантки Анастасии Ещенко, могла повлиять Луна. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщил его адвокат Александр Почуев передает ТАСС.

Почуев отметил, что на момент смерти Ещенко оставалось три дня до полнолуния, и спутник находился в активной фазе, а «в это время совершаются многие дебюты шизофрении». В целом же защита рассматривает различные версии произошедшего, от убийства «вплоть до мистических».

Также, по его словам, в пятницу защита планирует посетить Соколова в СИЗО «Кресты».

18 ноября сообщалось, что Соколов попытался нанести себе рану, когда показывал, как убил свою бывшую аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко. В целях чистоты эксперимента с историка сняли наручники, после чего он схватил лежащий на столе кортик, однако сотрудники тут же пресекли его действия.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге в момент, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Задержанного госпитализировали в неадекватном состоянии и с переохлаждением. Позже он раскаялся и признался, что застрелил Ещенко после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

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