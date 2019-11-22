Заявившей о пытках бывшей девушке Соколова указали на ошибку

Адвокат историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, арестованного по подозрению в убийстве своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, прокомментировал слова его бывшей возлюбленной о пытках и избиении. Об этом он сообщил изданию «Подъем» в Telegram-канале.

Защитник Александр Почуев назвал опубликованное изданием «Фонтанка» интервью «фейк ньюс». «Если это действительно свидетель по уголовному делу, то она должна была быть уведомлена следствием о неразглашении следственной тайны и вряд ли смогла бы давать такое "сенсационное" интервью», — пояснил он.

По словам адвоката, этот материал направлен на демонизацию его клиента и самопиар интернет-газеты. В ближайшее время он пообещал принять меры по пресечению клеветы. «Кому-то очень выгодно уничтожить историка Соколова, не дожидаясь законного суда», — сообщил Почуев.

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Ранее бывшая возлюбленная Соколова в интервью «Фонтанке» рассказала, что в 2008 году собиралась расстаться с историком и съехать от него, потому что он обманывал ее и свою недавно родившую жену, а также постоянно угрожал девушке и закатывал ужасные истерики. После этого мужчина пытал ее: избивал, угрожал горячим утюгом и душил ее шнуром. Девушка подала заявление о жестоком избиении в полицию.

9 ноября Олег Соколов был задержан в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой состоял в длительных отношениях и поссорился на почве ревности. Он расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал его на два месяца.

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