Историка Соколова отправят к психиатрам после попытки ранить себя кортиком

Историку Олегу Соколову, арестованному по подозрению в убийстве своей сожительницы, назначили дополнительную психиатрическую экспертизу после попытки ранить себя кортиком во время следственного эксперимента. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает «Подъем».

По данным издания, экспертизу проведут в конце текущей недели.

18 ноября стало известно, что Соколов попытался нанести себе рану, когда показывал, как убил свою бывшую аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко. В целях чистоты эксперимента с историка сняли наручники, после чего он схватил лежащий на столе кортик. Хотя в тот момент на Соколове были бронежилет и защитный шлем, сотрудники тут же пресекли его попытку. В пресс-службе управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что после произошедшего историк «чувствует себя прекрасно».

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Задержанного госпитализировали в неадекватном состоянии и с переохлаждением. Позже он раскаялся и признался, что застрелил Ещенко после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru