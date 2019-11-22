Бывшая девушка историка-расчленителя Соколова рассказала о пытке утюгом

Бывшая возлюбленная историка и экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, которая в 2008 году написала на него заявление о жестоком избиении, рассказала подробности случившегося в интервью газете «Фонтанка».

Собеседница издания предпочла сохранить анонимность, уточнив лишь, что Соколов называл ее Катрин. Она сообщила, что собиралась расстаться с историком и съехать от него, потому что он обманывал ее и свою недавно родившую жену, а также постоянно угрожал девушке и закатывал ужасные истерики. Когда мужчина узнал о ее планах, то позвонил ей и «добрым, понимающим и раскаивающимся голосом» предложил «спокойно расстаться» и приехать за вещами. Он встретил ее у машины, довел до квартиры, помог снять шубу, тут же туго связал руки веревкой, посадил на стул и привязал к нему скотчем. Около часа он избивал ее, принес горячий утюг, угрожал им и сказал: «Никто не знает, что ты у меня, что ты в Москве. Я тебя убью и закопаю на стройке, никто не будет искать, по крайней мере у меня».

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Девушка смогла освободить ноги и со стулом побежала в соседнюю комнату. По пути Соколов пнул ее, она упала, мужчина начал душить ее шнуром. «Когда я уже стала задыхаться, отпустил. У него случилась истерика. Я в полуобмороке на полу, а он истерит. Развязал, я доползла до ванны, увидела свое отражение. Потом он принес мне таблетки обезболивающие. И снова весь вечер дикая истерика, но я уже этого почти не помню. Легла на какую-то кровать и вырубилась», — вспоминает собеседница «Фонтанки».

На следующий день после избиения к Соколову пришли гости, и они праздновали выход его книги «Аустерлиц», пока пострадавшая была в другой комнате. Спустя сутки она улетела в Петербург, обратилась к врачам и в полицию. Сначала там отказывались брать ее заявление и говорили ехать обратно в Москву, где все произошло, и обращаться в местные органы. «Им было все равно, кто меня бил, — хоть Соколов, хоть Пупкин. Они просто не хотели с этим разбираться. Со мной разговаривали как с последним говном», — сказала девушка, отметив, что у нее были синяки на лице и на запястьях, разбиты губы, борозда на шее от удушения. В итоге ее заявление все-таки приняли, когда она «задобрила» полицейских.

Соколов долго преследовал возлюбленную, следил за ней в соцсетях, звонил ее знакомым и научной руководительнице, требовал забрать заявление, записал с ней эротическое видео и угрожал разослать его. «В какой-то момент я наглоталась таблеток, меня откачали, и знаете, как он отреагировал? "Ну подумаешь. Ну не умерла же". (...) Он абсолютно подорвал мое психоэмоциональное здоровье. К концу наших отношений я оказалась без друзей, без общения с родными, я была практически изолирована», — добавила она.

Заявление о жестоком избиении студентки историком было подано в 2008 году. Сообщалось, что инцидент произошел из-за желания девушки расстаться с ним.

9 ноября Олег Соколов был задержан в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой состоял в длительных отношениях и поссорился на почве ревности. Он расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал его на два месяца.

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