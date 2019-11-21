Появилось видео попытки самоубийства историка-расчленителя Соколова

Невские Новости / Вконтакте

В сети появилась видеозапись с попыткой историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова покончить с собой во время следственного эксперимента в его квартире. Ролик опубликовало в четверг, 21 ноября, издание «Невские новости».

На кадрах видно, как находящийся в квартире с несколькими сотрудниками правоохранительных органов Соколов бросается в сторону, но его останавливают. Однако, что именно и каким образом Соколов пытается сделать, на видео не видно, так как он повернулся спиной к камере. Позже следователи в разговоре отмечают, что надеются, что он больше не будет так себя вести.

Соколов был задержан за убийство своей бывшей студентки и сожительницы 24-летней Анастасии Ещенко, чье тело он расчленил и пытался утопить в реке. Решением суда он помещен под арест.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru