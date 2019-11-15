Историку Соколову предрекли возможную потерю рассудка

Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, может потерять рассудок. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев телеканалу «360».

По словам Почуева, его подзащитный оказался наедине со своей трагедией, так как не может общаться ни с кем кроме охранников и адвокатов. Он отметил, что в такой ситуации вполне возможно, что он потеряет рассудок.

Несмотря на свое состояние, Соколов сотрудничает со следствием, «зачастую срываясь на слезы», добавил Почуев. Чтобы сохранить психоэмоциональное состояние историка, адвокаты не сообщили ему об увольнении из СПбГУ.

Доцента Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, после того как он упал в реку Мойку, пытаясь утопить отрезанные женские руки. Мужчина был пьян и находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

Позже он признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности, а когда пришел в себя, то решил расчленить тело и избавиться от него. Суд арестовал Соколова на два месяца. Он не возражал против ареста, заявив, что такая мера пресечения справедлива.

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