Защитник историка Соколова открестился от роли «адвоката дьявола»

Защитник историка Олега Соколова, арестованного по делу об убийстве сожительницы Анастасии Ещенко, Александр Почуев заявил, что не согласен с мнением тех, кто называет его «адвокатом убийцы» и «адвокатом дьявола». Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает «Интерфакс».

Юрист считает, что все люди, включая Соколова, имеют право на защиту, а он просто выполняет свою работу аналогично прокурору, следствию и сотрудникам суда. Также, по его словам, в настоящее время у Соколова нед денег на адвоката, поэтому защита ему предоставлена на основании соглашения и «скромного» гонорара, средства на который собрали знакомые обвиняемого.

Доцента Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, после того как он упал в реку Мойку, пытаясь утопить отрезанные женские руки. Мужчина был пьян и находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

Позже он признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности, а когда пришел в себя, то решил расчленить тело и избавиться от него. Суд арестовал Соколова на два месяца. Он не возражал против ареста, заявив, что такая мера пресечения справедлива.

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