Ведущая Первого канала призвала россиян не верить астрологам

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова призвала россиян не полагаться на гороскопы

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова призвала россиян не верить астрологам. О том, почему не следует полагаться на гороскопы, она рассказала в видео, опубликованном в Telegram.

По словам Сябитовой, в нескольких российских СМИ вышли публикации, в которых утверждается, что она верит в астрологию и не раз ходила на консультации к астрологам Василисе Володиной и Павлу Глобе. Ведущая опровергла эту информацию и подчеркнула, что никогда к ним не обращалась.

«Я считаю, что астрология, нумерология и все остальные лжегадания наносят существенный вред людям. Во-первых, людей обманывают и зарабатывают на этом немалые деньги. Во-вторых, особенно опасны консультации, когда люди полагаются на астрологию в вопросах здоровья — прививки, диагностика заболевания, способы лечения и многое другое», — выразила мнение сваха.

Она также добавила, что некоторые люди воспринимают астрологию как инструмент для принятия важных решений. «Главный мой совет — пожалуйста, не надо полагаться на гороскопы при выборе профессии, финансовых вложениях, выборе пары», — подытожила ведущая «Давай поженимся!».

Ранее Сябитова обратилась к девушкам, которые жаждут жить за счет супруга и не заниматься при этом домашним хозяйством. Ведущая призвала их очнуться.