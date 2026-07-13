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17:20, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала призвала россиян не верить астрологам

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова призвала россиян не полагаться на гороскопы
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова призвала россиян не верить астрологам. О том, почему не следует полагаться на гороскопы, она рассказала в видео, опубликованном в Telegram.

По словам Сябитовой, в нескольких российских СМИ вышли публикации, в которых утверждается, что она верит в астрологию и не раз ходила на консультации к астрологам Василисе Володиной и Павлу Глобе. Ведущая опровергла эту информацию и подчеркнула, что никогда к ним не обращалась.

«Я считаю, что астрология, нумерология и все остальные лжегадания наносят существенный вред людям. Во-первых, людей обманывают и зарабатывают на этом немалые деньги. Во-вторых, особенно опасны консультации, когда люди полагаются на астрологию в вопросах здоровья — прививки, диагностика заболевания, способы лечения и многое другое», — выразила мнение сваха.

Она также добавила, что некоторые люди воспринимают астрологию как инструмент для принятия важных решений. «Главный мой совет — пожалуйста, не надо полагаться на гороскопы при выборе профессии, финансовых вложениях, выборе пары», — подытожила ведущая «Давай поженимся!».

Ранее Сябитова обратилась к девушкам, которые жаждут жить за счет супруга и не заниматься при этом домашним хозяйством. Ведущая призвала их очнуться.

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