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14:32, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала призвала очнуться ищущих богатого мужа девушек

Ведущая Роза Сябитова призвала очнуться девушек, жаждущих жить за счет богатого мужа
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова обратилась к ищущим богатого мужа девушкам, которые жаждут жить за счет супруга и не заниматься при этом домашним хозяйством. В интервью изданию «Леди Mail.ru» она призвала таких женщин очнуться.

По словам Сябитовой, некоторые героини «Давай поженимся!» заявляют в программе, что ищут мужа, в браке с которым они могли бы не работать, не заниматься бытом и при этом получать от супруга деньги. Сваха предположила, что такие запросы формируются у участниц передачи из-за «красивых картинок» в интернете.

«Девочки, очнитесь, за пределами соцсетей совсем другая жизнь», — призвала ведущая. Она также заявила, что в последнее время мужчины чаще стали искать себе в жены хозяйственных и «домашних» девушек.

Ранее Сябитова дала совет телеведущим Дмитрию Диброву и Константину Ивлеву, которые расстались с молодыми женами. Сваха порекомендовала им в будущем вступать в брак с партнершами, равными им по возрасту и материальному положению.

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