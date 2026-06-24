Ведущая Первого канала призвала очнуться ищущих богатого мужа девушек

Ведущая Роза Сябитова призвала очнуться девушек, жаждущих жить за счет богатого мужа

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова обратилась к ищущим богатого мужа девушкам, которые жаждут жить за счет супруга и не заниматься при этом домашним хозяйством. В интервью изданию «Леди Mail.ru» она призвала таких женщин очнуться.

По словам Сябитовой, некоторые героини «Давай поженимся!» заявляют в программе, что ищут мужа, в браке с которым они могли бы не работать, не заниматься бытом и при этом получать от супруга деньги. Сваха предположила, что такие запросы формируются у участниц передачи из-за «красивых картинок» в интернете.

«Девочки, очнитесь, за пределами соцсетей совсем другая жизнь», — призвала ведущая. Она также заявила, что в последнее время мужчины чаще стали искать себе в жены хозяйственных и «домашних» девушек.

Ранее Сябитова дала совет телеведущим Дмитрию Диброву и Константину Ивлеву, которые расстались с молодыми женами. Сваха порекомендовала им в будущем вступать в брак с партнершами, равными им по возрасту и материальному положению.