17:52, 7 октября 2025

Ведущая «Давай поженимся!» дала совет расставшимся с женами Диброву и Ивлеву

Сваха Сябитова посоветовала телеведущим Диброву и Ивлеву жениться на ровесницах
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала совет телеведущим Дмитрию Диброву и Константину Ивлеву, которые расстались с молодыми женами. Ее слова передает издание «Телепрограмма».

«Хотелось бы посоветовать Ивлеву и Диброву в будущем вступать в брак с равноценным партнером и по возрасту, и по материальному достатку», — заявила Сябитова.

Сваха также объяснила, почему, по ее мнению, мужчины выбирают женщин младше себя. По ее словам, с ровесницами им сложно, потому что те обычно самодостаточны и способны защищать свои границы. «А молодая девочка, она — как ребенок. Ей палец покажи — уже смеется. Ей не надо ничего доказывать. Все воспринимает за реальность, не напрягает. Мужчина выбирает легкость», — добавила она.

5 октября стало известно, что Ивлев расстался с женой Валерией, которая моложе него на 18 лет. Супруга телеведущего рассказала, что, несмотря на разрыв, они остались в хороших отношениях. Другие подробности она не раскрыла.

В конце июля СМИ сообщили, что Дибров разводится с женой Полиной, которая моложе него на 30 лет. Инициатором расставания стала супруга телеведущего. Полина также дала интервью, в ходе которого призналась, что ее чувства к мужу угасли и она стала относиться к нему как к другу, отцу и учителю. 25 сентября суд расторг их брак.

