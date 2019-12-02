Стали известно об условиях содержания историка-расчленителя Соколова в Москве

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, содержится в психбольнице столичного следственного изолятора «Бутырка». Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, передает «Интерфакс».

По словам Меркачевой, в больнице Соколову проведут психиатрическую экспертизу. На данный момент он содержится в двухместной камере, его соседом является обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера.

Меркачева добавила, что обвиняемый на условия содержания не жалуется, а также много читает. «В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер», — рассказала она.

Ранее стало известно, что Олега Соколова доставили в Москву для психиатрического освидетельствования. 18 ноября, во время следственного эксперимента в квартире, где было совершено убийство, Соколов попытался ранить себя кортиком. Он воспользовался моментом, когда с него ненадолго сняли наручники. При этом на историке был бронежилет. Его остановили находившиеся на месте следователи.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!