Доцента-расчленителя Соколова решили привезти из Санкт-Петербурга в Москву

Убившего и расчленившего свою бывшую студентку и сожительницу Анастасию Ещенко бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова этапируют в московский следственный изолятор (СИЗО). Об этом во вторник, 26 ноября, издание «Подъем» сообщает со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

По словам юриста, после передачи уголовного дела об убийстве Ещенко в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) было принято решение перевести его из СИЗО «Кресты» в северной столице в московскую «Матросскую тишину».

По словам Почуева, это облегчит работу столичных следователей, но повысит расходы, так как основную работу им придется проводить в Санкт-Петербурге. Он добавил, что считает перевод Соколова избыточным с учетом того, что историк сознался в преступлении.

18 ноября сообщалось, что во время следственного эксперимента в квартире, в которой было совершено убийство Ещенко, Соколов попытался ранить себя кортиком в момент, когда с него ненадолго сняли наручники. При этом на историке был бронежилет. Его остановили находившиеся на месте следователи.

9 ноября Олег Соколов был задержан в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой состоял в длительных отношениях и поссорился на почве ревности. Он расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал его на два месяца.

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