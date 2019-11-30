Историка-расчленителя Соколова доставили к психиатрам в Москву

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, доставлен в Москву для психиатрического освидетельствования. Об этом в субботу, 30 ноября, адвокат Соколова Александр Почуев сообщил «Интерфакс».

По словам Почуева, защита историка предполагает, что экспертиза пройдет в НИИ имени Сербского, а сам Соколов будет находиться там до конца года. При этом 5 декабря Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляцию на арест Соколова. По мнению адвоката Почуева, заседание, вероятнее всего, пройдет без личного присутствия историка, в режиме видеоконференцсвязи.

27 ноября адвокат Почуев рассказал о пребывании своего подзащитного в СИЗО. Защитник сообщил, что историк пытается «как-то отвлечься от ситуации», посвящая себя работе. В настоящее время он составляет план научного исследования, которое планирует продолжить позже.

18 ноября стало известно, что во время следственного эксперимента в квартире, где было совершено убийство, Соколов попытался ранить себя кортиком. Он воспользовался моментом, когда с него ненадолго сняли наручники. При этом на историке был бронежилет. Его остановили находившиеся на месте следователи.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.

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