Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х

Убивший и расчленивший свою бывшую студентку и сожительницу 24-летнюю Анастасию Ещенко бывший доцент СПбГУ 63-летний Олег Соколов почти 40 лет назад был осужден за гибель человека на утонувшем фрегате. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на текст приговора, вынесенный в 1982 году.

Из документа следует, что в июле 1981 года погиб ученый Владимир Сорокин при затоплении фрегата «Святой Георгий» в Финском заливе, которым управлял 25-летний Олег Соколов. Он в то время учился на четвертом курсе исторического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ), параллельно работал школьным учителем и был замполитом в Петровском военно-историческом подростковом клубе.

Два судна этого клуба вышли из Ленинграда в Приморск для участия в съемках фильма «Россия молодая». Начальник клуба Рудольф Пожогин возглавлял переход на ЛАИ-4050 (шмак), на борту которого были 12 человек. Соколов шел следом на ЛАЗ-0056 (фрегат) с 15 пассажирами.

Около 19 часов вечера 5 июля 1981 года в условиях высокой встречной волны и порывов ветра до 15 метров в секунду «Святой Георгий» не изменил курс и не сбавил ход. Фрегат набрал воды в трюмы, потерял плавучесть и затонул у мыса Песочный в районе Зеленогорска. Тело ученого Сорокина не нашли, остальных спас подоспевший корабль Пожогина.

Материалы по теме «Женщины, вино и лошади — это его девиз» Российский историк расчленил студентку-любовницу. Он сознался во всем и заплакал в суде

В отношении Пожогина и Соколова было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РСФСР («Нарушение действующих на транспорте правил»). Как отмечается в приговоре, Соколов не имел судоводительских прав на управление судном подобного класса и опыта вождения в морских условиях. Он частично признал свою вину.

1 марта 1982 года Сестрорецкий районный народный суд Ленинграда приговорил Пожогина к трем годам условно, а Соколова — двум годам условно.

9 ноября 2019 года Олег Соколов был задержан в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил Ещенко на почве ревности. Он расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал его на два месяца.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru