Появились подробности смерти студентки в Москве

Найденная мертвой в Москве на Кутузовском проспекте 19-летняя студентка престижного столичного вуза погибла во время вечеринки по случаю Дня рождения друга. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, девушка с приятелем остались на кухне ночью. Они выпивали, после чего вышли на балкон покурить. У друга девушки не оказалось для нее сигареты, и он вышел с балкона, оставив ее одну. Позже стало известно о смерти студентки.
По предварительным данным, девушка покончила с собой. Друзья отмечают, что она уже предпринимала попытку суицида на одной из вечеринок, но в первый раз ее удалось спасти. Кроме того, по словам знакомых девушки, на ее странице в соцсети несколько недель назад был обновлен статус: сейчас там латинская фраза «Aut vincere, aut mori» («победить или умереть»).
Ранее, 26 января, сообщалось, что тело студентки было найдено в 07:20 на Кутузовском проспекте, 35. По предварительным данным, девушка покончила с собой. Мотивы суицида не установлены, сообщает «Московский комсомолец».