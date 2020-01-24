В МВД оправдались за гибель ребенка от рук сектантов

В полиции оправдались за неспособность предотвратить убийство ребенка членами секты «Ученики Христа» в Екатеринбурге. На своей первой пресс-конференции новый начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков рассказал, что организация являлась закрытой и никого к себе не подпускала, передает РИА Новости

«Не произойди эта трагедия, мы бы и не узнали о них. У нас много таких непонятных организаций, у которых непонятное вероисповедование, своя идеология, свое понимание», — сказал Мешков.

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В ноябре прошлого года в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, наспех закопанное на территории парка. Позже выяснилось, что ребенок стал жертвой секты «Ученики Христа», лидером которой была Земфира Гайнуллина. Она требовала от своих адептов абсолютного подчинения и просила называть себя апостолом. В секту входили несколько семей. Организация периодически меняла место жительства, что помогало ей избегать внимания со стороны правоохранительных органов.

После обнаружения трупа ребенка предполагалось, что он был убит в ходе так называемого «изгнания бесов». Позднее Следственный комитет опроверг данные о гибели мальчика в ходе религиозного обряда. По одной из версий это произошло на почве личной неприязни со стороны отца ребенка.

Отцу мальчика и Земфире Гайнуллиной избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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