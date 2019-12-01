По делу о расправе над мальчиком в Екатеринбурге задержана глава секты

Новой фигуранткой дела об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге стала глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина. Женщина задержана, накануне ее допросили следователи, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, 48-летняя Гайнуллина косвенно причастна к преступлению — в течение двух дней она пыталась «оживить» умершего ребенка и наделялась, что «господь вернет ему дух». Когда воскресить его не получилось, труп закопали в парке.

Близкий к следствию собеседник URA.RU указал, что во время допроса на вопрос об образовании женщина сказала, что она «ученик бога». Говоря о своей работе, отметила, что «вообще не живет в этом мире».

Из информации в интернете журналисты узнали, что до 2012 года Гайнуллина вела «греховную» жизнь в Новом Уренгое. Она начала свой «удивительный путь», когда к ней «явился Господь, позвал по имени Фамарь», начала вести Twitter и YouTube-канал,

путешествовала по российским и белорусским городам с учениками. Женщина критиковала официальное христианство и заставляла адептов жестоко наказывать детей за малейшие проступки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!