Расправу над сыном «радикально верующих» в Екатеринбурге скрывали три недели

Убийство девятилетнего мальчика в Екатеринбурге могло быть совершено 5 ноября. Об этом в пятницу, 29 ноября, пишет «Комсомольская правда-Екатеринбург».

По информации издания, изувеченное тело ребенка пролежало в земле около трех недель. Отмечается, что мать мальчика, гражданка Белоруссии, призналась в убийстве сестре. «На вопрос: "Где твой сын?" — та рассказала, что в октябре вместе с соседкой убила мальчика, а после закопала в парке рядом с озером», — сообщил источник издания.

Известно, что родители ребенка приехали в Екатеринбург только в октябре и жили в съемных квартирах. На последнем месте жительства — в доме в Чкаловском районе города — и произошло убийство.

Об убийстве стало известно 28 ноября. Мать мальчика рассказала, что его до смерти избил отец, однако она помогла ему спрятать тело сына недалеко от дома. По предварительным данным, смерть девятилетнего мальчика имела насильственный характер, одной из основных версий преступления называли «убийство на религиозной почве». Предполагалось, что ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а затем засунули в рот кляп. Однако родители мальчика не состояли в секте, но были «радикально верующими».

Позднее полиция задержала мать мальчика. Правоохранительным органам пока неизвестно, издевалась ли женщина над мальчиком одна или вместе с сожителем или мужем. По информации Telegram-канала издания «Подъем», отец ребенка также был задержан, когда находился в квартире с несколькими несовершеннолетними детьми.

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