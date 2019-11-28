Задержана мать забитого до смерти мальчика в Екатеринбурге

Мать мальчика, изувеченное тело которого нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга, задержана. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О местонахождении мужчины, также подозреваемого в гибели ребенка, пока неизвестно. По словам собеседника издания, непонятно, издевалась ли женщина над мальчиком одна или вместе с сожителем или мужем.

Ранее сообщалось, что мать убитого обвинила в его смерти отца ребенка. По словам женщины, он избил мальчика до смерти, а затем они вместе спрятали тело недалеко от дома, где снимали квартиру.

О происшествии стало известно 28 ноября, после поступившего на телефонную линию «Ребенок в опасности» звонка. Прибывшие на указанное место сотрудники правоохранительных органов нашли тело девятилетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Одной из основных версий преступления называли убийство на религиозной почве. Предполагалось, что ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а затем засунули в рот кляп.

Согласно одной из версий следствия, в расправе участвовал отец ребенка, по другой — его убила мать. Женщина, гражданка Белоруссии, проходила лечение в психиатрической больнице.

В Следственном комитете и УФСБ по Свердловской области не прокомментировали произошедшее. Начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых не опроверг и не подтвердил сообщения о преступлении, заявив, что всему свое время.

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