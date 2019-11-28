Мать забитого до смерти в Екатеринбурге мальчика рассказала о произошедшем

Мальчика из Белоруссии, изувеченное тело которого нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга, избил до смерти отец. Об этом, по информации Znak.com, рассказала мать ребенка, которая в настоящий момент находится в Белоруссии.

По словам источников издания, женщина заявила, что помогла мужу спрятать тело ребенка недалеко от дома, где они снимали квартиру. В настоящий момент следствие добивается ее экстрадиции. Отца ребенка, как отмечают сотрудники полиции, разыскивают.

Известно, что семья приехала в Екатеринбург в начале октября и жила в различных съемных квартирах. На учете как неблагополучная она не состояла.

Ранее сообщалось, что смерть девятилетнего мальчика имела насильственный характер, одной из основных версий преступления называли «убийство на религиозной почве». Предполагалось, что ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а затем засунули в рот кляп.

Согласно одной из версий следствия, в расправе участвовал отец ребенка, по другой — его убила мать. Женщина, гражданка Белоруссии, проходила лечение в психиатрической больнице. Znak.com сообщает, что о смерти ребенка стало известно после звонка на телефонную линию «Ребенок в опасности».

Комментариев Следственного комитета и УФСБ по Свердловской области в настоящий момент нет. Начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых не опроверг и не подтвердил сообщения о произошедшем, заявив, что всему свое время. В посольстве Белоруссии сообщили, что следователи не обращались к дипломатам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!