Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»
В России ввели льготы для селян
Россия обозначила сроки возобновления авиасообщения с Грузией
Названы главные ошибки женщин при выборе одежды для вечеринки
Украина изменила порядок пересечения границы в Донбассе
Генсек НАТО рассказал о разногласиях в альянсе
Незнакомка унизила женатого мужчину за навязчивые попытки познакомиться
Чечня потратит 6 миллионов рублей на новогодний корпоратив для чиновников
Собака пронесла по российскому городу объеденную животными голову человека
Новости партнеров

Стали известны подробности расправы над мальчиком в Екатеринбурге

Перейти в «Мою Ленту»

Отец погибшего в Екатеринбурге девятилетнего мальчика воспитывал его розгами, а чтобы тот не кричал, заткнул ему рот кляпом — из-за этого подросток задохнулся. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания также рассказал, что у семьи еще двое детей — сейчас отец скрывается вместе с ними. Мать находилась в России незаконно, ее выслали в Белоруссию. Там женщина рассказала о преступлении своей родственнице, которая обратилась в правоохранительные органы.

В полиции также опровергли информацию о том, что семья ребенка состояла в религиозной секте. Однако его родители были «радикальными верующими».

Ранее мать мальчика рассказала, что ребенка избил до смерти отец. Женщина заявила, что помогла мужу спрятать тело ребенка недалеко от дома, где они снимали квартиру. В настоящий момент следствие добивается ее экстрадиции, отца разыскивают.

Изначально сообщалось, что одной из версий преступления называли «убийство на религиозной почве». Предполагалось, что ребенка били плетками, чтобы «изгнать бесов», после чего засунули ему кляп в рот. Отмечалось, что мать мальчика проходила лечение в психиатрической клинике.

Комментариев Следственного комитета и УФСБ по Свердловской области в настоящий момент нет. Начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых не опроверг и не подтвердил сообщения о произошедшем, заявив, что всему свое время. В посольстве Белоруссии сообщили, что следователи не обращались к дипломатам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Отец мальчика, тело которого нашли в Екатеринбурге, сбежал с двумя детьми
В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии
Мать забитого до смерти в Екатеринбурге мальчика рассказала о произошедшем
Другие материалы рубрики
Россия13:25Сегодня

«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»

Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
17:29Сегодня

Чечня потратит 6 миллионов рублей на новогодний корпоратив для чиновников

17:11Сегодня

Собака пронесла по российскому городу объеденную животными голову человека

17:01Сегодня

Больную раком россиянку и ее дочь-инвалида оставили жить в ветхом бараке

Россия00:02Сегодня

«Вся спина была черная. Я не могла даже лежать»

В России начали борьбу с домашним насилием. Но к этому готовы не все
16:43Сегодня

Госдума отвергла возможность выходного 31 декабря в России

16:41Сегодня

Российский губернатор озаботился логистикой кала

16:15Сегодня

Власти Подмосковья подвели итоги работы международного молочного форума

Россия00:0127 ноября

«Я отказываюсь молча хоронить детей»

Россиян лишают импортных лекарств. Без них не выживут тысячи тяжелобольных людей
16:13Сегодня

Снег в Москве сочли ненастоящим 

16:11Сегодня

В России стало меньше детских самоубийств

16:02Сегодня

Спасшего сотни детей врача восстановили и повысили

Россия
Стали известны подробности расправы над мальчиком в Екатеринбурге
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»
Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
Чечня потратит 6 миллионов рублей на новогодний корпоратив для чиновников
В России из-за увольнения уникального врача умер ребенок
Жизни других пациентов под угрозой: хирургу по-прежнему не дают работать
Собака пронесла по российскому городу объеденную животными голову человека
«Вся спина была черная. Я не могла даже лежать»
В России начали борьбу с домашним насилием. Но к этому готовы не все
Больную раком россиянку и ее дочь-инвалида оставили жить в ветхом бараке
Все материалы
Мир
Генсек НАТО рассказал о разногласиях в альянсе
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Двух чеченцев задержали за фото с поднятыми пальцами во Франции
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Памятник генералу Власову в Чехии назвали шагом к реинкарнации нацизма
Все материалы
Бывший СССР
Украина изменила порядок пересечения границы в Донбассе
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Названы главные вопросы Зеленского для «нормандской четверки»
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Адвокат Трампа стал почетным мэром еврейского поселка на Украине
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Надежда Савченко обматерила журналиста
Все материалы
Экономика
Украина нашла оригинальный способ остановить Коломойского
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Китай поможет Венесуэле обхитрить США
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
В российском детском питании нашли токсичные вещества
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта история появления группировки «Шараповские»
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Противотанковый и стрелковый арсенал «Шараповских» попал на видео
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»
Позывной Анита
Она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. И всю жизнь тайно служила СССР
ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области
Все материалы
Наука и техника
Раскрыто военное назначение спутников Starlink от SpaceX
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
В США ответили на смертоносную ракету Су-57
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Россия признала свою ненужность на Луне
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Вице-президента РАН Алексея Хохлова обвинили в манипуляциях
Все материалы
Спорт
Букмекеры оценили шансы Фергюсона победить Хабиба Нурмагомедова
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
Стали известны гонорары Александра Емельяненко и пауэрлифтера Кокляева за бой
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
Российским спортсменам предрекли конец карьеры из-за санкций WADA
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Фанаты родного клуба Ибрагимовича отомстили игроку за предательство
Все материалы
Культура
«Симпсонов» собрались закрыть
Кто на Марс, кто в Донбасс
Новые миры и старые проблемы — глазами лучших мировых фотографов
Появились предсмертное видео и подробности гибели 35-летнего актера в Китае
Руководство по обнаженке
К чему приведут новые правила съемок секса в кино
Бывший бойфренд звезды «Одержимости» сломал ей нос при помощи iPhone
Мистика, да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Табаков заступился за Асмус и раскрыл секреты съемок эротических сцен
Все материалы
Интернет и СМИ
Отец в шутку подарил детям на Рождество кирпич и прослыл подонком
Великое советское завтра
 
Украинские эксперты поскандалили в эфире из-за газа и конфет
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Популярная блогерша устала от четверых детей и стала выпивать
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Мужчина увидел в порно двойника жены и запаниковал
Все материалы
Ценности
Названы главные ошибки женщин при выборе одежды для вечеринки
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Окрашивание волос превратило голову студентки в шар
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Тучная модель пожалела полных и выпустила нижнее белье в 85 размерах
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
46-летняя бывшая супермодель поцеловалась с жабой
Все материалы
Путешествия
Застрявший в унитазе сын Сафронова признался в новом страхе перед туалетами
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Пассажир попавшего под удар молнии самолета рассказал о происходившем на борту
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Названа самая надежная авиакомпания в мире
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Обездвиженного россиянина достали из моря в Таиланде
Все материалы
Из жизни
Новорожденный детеныш поссума чудом спасся из сумки задушенной питоном матери
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Девушка пыталась залезть в дом подруги и застряла в печной трубе
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Заболевший мужчина месяцами ходил с чесноком в ухе и верил в его силу
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
«Незнакомка» на экране видеоняни напугала многодетную мать
Все материалы
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Полиция Дубая получила российский вездеход-амфибию
Новым автомобилем Папы Римского стал Renault Duster
«АвтоВАЗ» запустил производство Lada 4x4 с новым салоном
Все материалы
Дом
Российские коммунальщики начали жечь лед
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Россиянин отказался делиться квартирой и сжег ее назло всем
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Определены лауреаты премии Urban Awards 2019
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Названы лучшие для выплаты ипотеки регионы России
Все материалы
Нацпроекты
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности
Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала
России предрекли лидерство в циркулярной экономике
Все материалы