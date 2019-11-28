Стали известны подробности расправы над мальчиком в Екатеринбурге

Отец погибшего в Екатеринбурге девятилетнего мальчика воспитывал его розгами, а чтобы тот не кричал, заткнул ему рот кляпом — из-за этого подросток задохнулся. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания также рассказал, что у семьи еще двое детей — сейчас отец скрывается вместе с ними. Мать находилась в России незаконно, ее выслали в Белоруссию. Там женщина рассказала о преступлении своей родственнице, которая обратилась в правоохранительные органы.

В полиции также опровергли информацию о том, что семья ребенка состояла в религиозной секте. Однако его родители были «радикальными верующими».

Ранее мать мальчика рассказала, что ребенка избил до смерти отец. Женщина заявила, что помогла мужу спрятать тело ребенка недалеко от дома, где они снимали квартиру. В настоящий момент следствие добивается ее экстрадиции, отца разыскивают.

Изначально сообщалось, что одной из версий преступления называли «убийство на религиозной почве». Предполагалось, что ребенка били плетками, чтобы «изгнать бесов», после чего засунули ему кляп в рот. Отмечалось, что мать мальчика проходила лечение в психиатрической клинике.

Комментариев Следственного комитета и УФСБ по Свердловской области в настоящий момент нет. Начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых не опроверг и не подтвердил сообщения о произошедшем, заявив, что всему свое время. В посольстве Белоруссии сообщили, что следователи не обращались к дипломатам.

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