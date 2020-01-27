Исчезнувшую мать двоих детей нашли с проломленной головой на российском кладбище

На кладбище в Московской области найдено тело женщины с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По ее словам, личность погибшей 1990 года рождения установлена. Ее нашли на кладбище в деревне Новоселки Сергиево-Посадского района Подмосковья. С заявлением о пропаже женщины в правоохранительные органы обратились пять дней назад ее родственники: мать, отец и сестра. У погибшей остались двое малолетних детей.

Ее нашли с проломленной головой — смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, возле места обнаружения погибшей обнаружены следы волочения, в связи с чем следователи предполагают, что ее убили в другом месте, а на кладбище спрятали.

Женщина развелась в октябре 2019 года с супругом. Его сейчас проверяют на причастность к убийству.

Погибшая работала на ткацкой фабрике в Хотьково, уточняет Telegram-канал Mash. 20 января женщина вышла из заводской проходной. Она отправилась за ребенком в детский сад, но перестала выходить на связь.

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