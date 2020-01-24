В лесу нашли обгоревшее тело российской блогерши

В Ленинградской области в лесу обнаружено сильно обгоревшее тело 24-летней женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, погибшая лежала в потухшем костре. В ее крови обнаружены наркотические средства в высоких концентрациях.

Причина смерти устанавливается. Эксперты выясняют: умерла ли женщина от передозировки, прежде чем попасть в огонь, и имеются ли признаки насильственной смерти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Личность погибшей установлена, однако ее имя не называется. Известно, что женщина вела свой блог в интернете.

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