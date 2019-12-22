Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, тела уборщиков обнаружили их коллеги — те не сдали свою смену утром, и другие сотрудники службы отправились на поиски. Погибших нашли в колодце на 21-м километре Калужского шоссе, в поселке Мосрентген. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В ходе осмотра на телах уборщиков обнаружили ссадины и гематомы. По одной из версий, утром их могли сбить неизвестные на машине и скинуть трупы в ливневку. Версия проверяется, устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти людей.

13 декабря в подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Позже выяснилось, что убитый был частным ювелиром и занимался скупкой и перепродажей украшений турецкого производства. Через несколько дней следователи задержали подозреваемых в убийстве.

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