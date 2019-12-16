Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье

В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Погибшего обнаружили в километре от жилых домов. Мужчина умер за пять дней до обнаружение тела. Следствие начало проверку по факту случившегося. Выясняются обстоятельства смерти.

11 декабря стало известно, что в Московской области рядом с остановкой общественного транспорта обнаружено обезглавленное тело мужчины. Позже была установлена личность жертвы — 37-летний москвич, на момент обнаружения мужчина был мертв около суток.

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