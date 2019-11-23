Обезглавленное тело мужчины в женской одежде нашли в российском городе

Обезглавленное тело мужчины в женской одежде обнаружили на железнодорожных путях в Чите. Об этом порталу «Чита.ру» в субботу, 23 ноября, сообщили в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте.

По данным правоохранителей, труп обнаружил машинист грузового поезда. «В начале думали, что поезд сбил женщину, так как на пострадавшем были парик, женская одежда и сумочка, но после приезда сотрудников было установлено, что погиб мужчина», — пояснили в пресс-службе.

Личность погибшего установлена — им оказался 35-летний житель Лесного Городка. Поселок расположен в 80 километрах от Читы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли скелет младенца. Скелетированный труп с гнилостными изменениями лежал на берегу Ижорского пруда. Некоторые части тела отсутствовали.

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