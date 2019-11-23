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В Петербурге нашли скелет младенца

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Тело младенца обнаружено в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Останки ребенка обнаружил местный житель, 56-летний предприниматель. Скелетированный труп с гнилостными изменениями лежал на берегу Ижорского пруда. Некоторые части тела отсутствовали.

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место обнаружения трупа. Следственный отдел ГСУ СК по Колпинскому району начал проверку.

Ранее полицейские нашли на границе Москвы и Московской области скелетированный труп. На следующий день они потеряли место, где он лежал.

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