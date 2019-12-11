Обезглавленного фотолюбителя обнаружили у остановки в Подмосковье

В Московской области рядом с остановкой общественного транспорта обнаружено обезглавленное тело мужчины. Об этом агентству «Москва» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По ее словам, погибшего нашли 10 декабря в поле вблизи автобусной остановки в деревне Никифорово городского округа Лосино-Петровский. Установлена личность потерпевшего — 37-летний москвич. На момент обнаружения мужчина был мертв около суток.

По предварительным данным, москвич отправился в лес, чтобы пофотографировать животных.

Возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Идет розыск предполагаемого убийцы.

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