В российском городе собака таскала тело новорожденного

В бурятском городе Гусиноозерск прохожие возле дома увидели собаку с фрагментами человеческого тела в пасти. Местные жители сначала решили, что это кукла, однако, приглядевшись, поняли, что это новорожденный. Об этом сообщило издание Байкал Daily.

Люди отогнали собак и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили в Следственном комитете, 16 декабря несколько местных жителей возле одного из домов увидели возню двух собак. Приблизившись, они разглядели в пасти у одной из них тело новорожденного мальчика. СК начал проверку, а также поиск матери ребенка.

Ранее в Уфе нашли тело погибшего ребенка, обглоданное собаками. Школьника обнаружили недалеко от железной дороги в Орджоникидзевском районе города. Возбуждено уголовное дело.

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