Свора собак атаковала россиян и попала на видео

Видео: vk.com/Подслушано Североуральск 18+

Жителей Североуральска Свердловской области атаковала стая примерно из десяти бродячих собак. Видео происшествия опубликовали в группе «Подслушано Североуральск 18+» во «ВКонтакте».

На записи видно, как стая собак перегородила дорогу мужчине. Он развернулся и попытался спокойно уйти от животных. Однако звери погнались за человеком, который был вынужден выбежать на проезжую часть, после чего преследование прекратилось.

Вслед за нападением на мужчину эта же стая собак начала подбегать к проходившей неподалеку женщине с детской коляской.

После публикации видео Следственный комитет России (СКР) начал проверку, сообщил «Ленте.ру» старший помощник главы регионального управления ведомства Александр Шульга.

«Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Кроме того, планируется истребовать служебную документацию относительно работы муниципальных служб по отлову бездомных животных», — сказал представитель СКР.

Ранее сообщалось, что в камчатском городе Вилючинске бродячие собаки набросились на 11-летнюю школьницу. Инцидент произошел 28 ноября неподалеку от школы и детского сада. На распространившемся в сети видео видно, как девочка пытается убежать от собак, но они сбивают ее с ног, а затем волочат по земле. Ребенка спасли прохожие. По словам матери пострадавшей, обошлось без серьезных последствий, поскольку на девочке была надета толстая куртка с капюшоном.

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