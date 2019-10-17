Стая собак растерзала российскую пенсионерку

В Перми стая собак разорвала на части 80-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, 8 октября пожилая женщина отправилась на прогулку неподалеку от элитного жилого комплекса в районе улицы Фрезеровщиков. Там на нее накинулась стая собак, животные схватили жертву зубами за одежду, затащили в свой лог и разорвали на части. Сын женщины заявил об исчезновении матери в полицию.

В главном управлении МВД по региону подтвердили факт пропажи 80-летней пенсионерки, но от других комментариев воздержались до готовности судебно-медицинской экспертизы. В пресс-службе администрации Перми изданию заявили, что оказывают необходимое содействие следствию.

Ранее в России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам. Соответствующее обращение президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил председателю Госдумы Вячеславу Володину. Согласно обращению, в законе до сих пор не предусмотрено наказание за нарушение запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника, а также за возможные последствия нападения собаки на человека.

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