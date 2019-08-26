Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей

В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливали не по правилам. Соответствующее обращение президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил председателю Госдумы Вячеславу Володину. С документом ознакомилось RT.

Согласно обращению, в законе до сих пор не предусмотрено наказание за нарушение запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника, а также за возможные последствия нападения собаки на человека. Аманлиев предложил дополнить Уголовный кодекс статьей 125.1 «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак».

Под опасной собакой подразумевается одна из пород, включенных в специальный перечень. Если такая собака гуляла без поводка и намордника на не огороженной территории и напала на человека, причинив легкий вред его здоровью, хозяина предложили штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев.

За вред средней тяжести предлагается ввести штраф в 400 тысяч рублей, а также ограничение свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов. За тяжкий вред здоровью хозяев собак предложили лишать свободы на срок до трех лет, а за смерть пострадавшего от нападения собаки — на срок до пяти лет. Если погибли два и более человека — на срок до семи лет.

16 августа Аманлиев предлагал ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Так, он предлагал установить за нарушение штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок до десяти суток или обязательные работы до 30 часов. Послаблением он назвал выгул собак без поводка и намордника на огороженной территории.

В конце июля в России утвердили перечень потенциально опасных пород собак, в который в том числе вошли акбаш, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы. С 1 января 2020 года запрещается выгул собак таких пород без намордника и поводка. Исключение составляют случаи выгула животных на специальной территории, возле которой есть табличка с предупреждением о потенциально опасном для человека животном, пишет РИА Новости.

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