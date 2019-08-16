Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину направил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев, сообщает RT.

Он пояснил, что действующее законодательство уже регулирует правила . выгула опасных собак, однако ответственность за нарушения не прописана. Аманлиев предлагает устранить недоработку, и установить на это нарушение штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок до десяти суток или обязательные работы до 30 часов.

Единственным послаблением юрист называет выгул собак без поводка и намордника на огороженной территории.

30 июля в России был утвержден обновленный список потенциально опасных собак. В перечень вошли 12 пород собак и их метисы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака. Отмечается, что эти породы собак обладают генетически заложенными качествами агрессии и силы и могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!