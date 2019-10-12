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В России бультерьер напал на детей в школьном дворе

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ntvnews / Telegram

В Нижневартовске бойцовая собака напала на третьеклассницу на территории школы. Видео инцидента опубликовано 12 октября в Telegram-канале НТВ.

Хозяева собаки находились дома. Пес проник на школьную территорию через дыру в заборе, набросился на ребенка, повалил на землю и стал таскать за волосы. Классный руководитель прибежала на крики девочки, отогнала собаку сапогом и вызвала врачей.

Как пишет Ura.ru, это была собака породы бультерьер. В пресс-службе окружного УВД сообщили изданию Znak.com, что пострадавших детей было трое — школьницы 10 и 11 лет. В полиции заявили, что дети серьезно не пострадали, собака их «лишь потрепала».

Полицейские установили личность владелицы животного — это местная жительница 1976 года рождения. Она рассказала, что незадолго до инцидента к ней в квартиру пришли сотрудники коммунальных служб. Она отвлеклась, и собака без намордникавыбежала на улицу. В отношении хозяйки составлен административный протокол.

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