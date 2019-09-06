Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео

Видео: Курский Бомондъ / vk.com

Житель Курска вывел на прогулку своего питбуля и держал его на поводке, пока собака душила и таскала в пасти кошку. Видео инцидента опубликовала очевидица в одной из местных групп во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что владелец собаки сначала не пытался расцепить животных. Когда он заметил, что его снимают, то повернулся к камере спиной.

«Мужчина специально натравил собаку на кошку и одобрительно ждал, пока та ее загрызет! Интересно, он только на кошках собаку так тренирует?» — написала автор ролика.

Реакция пользователей в комментариях была резко негативной. «Это психически нездоровый человек, который спокойно стоит и смотрит, как его собака загрызает кошку у него на глазах. Как так можно? За жестокое обращение с животными он должен быть наказан», — написала пользовательница Анастасия Бороздина.

Комментаторам удалось установить личность мужчины и выяснить его адрес. Некоторые узнали в хозяине питбуля бывшего сотрудника уголовно-исполнительной системы.

Позднее в группе «Актуальный Курск» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором мужчина, представившийся Игорем Игнатухиным, пояснил свои действия. Он заявил, что кошка сама напала на его собаку в кустах и осталась жива. По данным администрации группы, кошку спасти не удалось.

«Я не прятался, не прячусь и прятаться не буду. Ну, получилась ситуация. Кошка и собака — это испокон веков злейшие враги друг другу», — заявил мужчина, отказавшись признать себя виноватым.

Жестокое обращение с животными (статья 245 УК) наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Виновного также могут приговорить к обязательным работам на срок до 360 часов или исправительным работам на срок до года, либо к ограничению свободы на срок до года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо к лишению свободы на срок до трех лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru